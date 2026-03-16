Los sábados al mediodía ocurren más hurtos 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los sábados entre las 12:00 m.d. y las 2:59 p.m. se registra la mayor cantidad de hurtos en Costa Rica, según el análisis de denuncias correspondientes al 2025.

En promedio, en el país ocurre un hurto cada 40 minutos, lo que equivale a cerca de 35 denuncias diarias.

El análisis también muestra que estos delitos se concentran principalmente en zonas comerciales y de alta circulación de personas.

El distrito de Catedral, en el cantón central de San José, registró 718 denuncias, seguido de Hospital con 652 y Merced con 642.

A nivel cantonal, San José acumuló 3.429 denuncias, seguido por Alajuela con 737 y Heredia con 596.

Durante el 2025 se contabilizaron 13.126 denuncias por hurto, cifra que representa una reducción del 12,22% en comparación con el 2024, cuando se registraron 14.951 casos.

Delincuentes analizan el entorno

El criminólogo Rodrigo Campos explicó que este tipo de delito ocurre cuando los delincuentes aprovechan ciertas condiciones del entorno para apoderarse de bienes ajenos.

“No hay necesariamente una interacción directa, pero sí un breve estudio del delincuente sobre algunas condiciones”, señaló.

Según el especialista, los criminales analizan varios factores antes de actuar, entre ellos la disponibilidad de objetos que pueden ser sustraídos.

“Revisan dónde se encuentran objetos olvidados o personas que portan bolsos, carteras o billeteras que no siempre están bajo vigilancia, como cuando se colocan en bolsas traseras”, explicó.

También toman en cuenta la presencia policial, cámaras de seguridad y los recorridos de vigilancia en la zona.

Sábados ofrecen más oportunidades

La criminóloga Tania Molina señaló que este tipo de delitos suele concentrarse en momentos específicos de la semana cuando hay mayor actividad comercial y aglomeración de personas.

“Los hurtos son una forma de delito en donde el delincuente aprovecha las condiciones para hacerse con objetos ajenos. No hay una interacción directa, pero sí un análisis previo del entorno”, explicó.

Molina indicó que quienes cometen estos delitos suelen observar el comportamiento de las personas y las dinámicas de los lugares donde operan.

“Ellos revisan la disponibilidad del bien que están buscando, es decir, dónde hay objetos olvidados, quiénes portan bolsos o billeteras que no están bajo el cuidado de sus dueños. También analizan si hay presencia policial o cámaras de seguridad”, detalló.

La especialista añadió que los delincuentes conocen los momentos de mayor movimiento comercial.

“No es lo mismo un día entre semana, cuando las personas van apresuradas al trabajo, que un sábado cuando inicia el fin de semana y la gente se toma más tiempo para hacer compras o distraerse. Esa variación en las conductas es aprovechada por quienes cometen estos delitos”, indicó.

Recomendaciones para evitar hurtos

Ante este panorama, los expertos recomiendan mantener vigilancia sobre los objetos personales y evitar exhibir pertenencias de valor.

También aconsejan portar bolsos en la parte delantera del cuerpo, no colocar artículos en bolsas traseras y prestar especial atención en lugares con aglomeración de personas.

“Las aglomeraciones son muy buscadas por este tipo de criminales para hacerse con objetos ajenos.

Lamentablemente el hurto es un problema de larga data en el país”, concluyó Molina.