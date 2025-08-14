LOS ROSES, la anticipada película dirigida por Jay Roach, lanzó recientemente su primer tráiler y pósters.

La cinta promete ser un drama con toques de comedia que explora la complejidad de un matrimonio en crisis.

A detalle:

Fecha de estreno: LOS ROSES llega a los cines de Latinoamérica el 28 de agosto .

llega a los cines de Latinoamérica el . Elenco de lujo: Protagonizada por la ganadora del Oscar® Olivia Colman (LA FAVORITA) como Ivy, y el nominado al Oscar® Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) como Theo.

Protagonizada por la ganadora del Oscar® (LA FAVORITA) como Ivy, y el nominado al Oscar® (Doctor Strange) como Theo. La trama: La película sigue a Ivy y Theo, una pareja aparentemente ideal con carreras exitosas y un matrimonio amoroso. Sin embargo, cuando la carrera de Theo decae y la de Ivy despega, emerge una feroz competencia y resentimiento oculto.

Un elenco secundario estelar incluye a: Andy Samberg (PALM SPRINGS), la nominada al Oscar® Allison Janney (Yo, Tonya), Belinda Bromilow (The Great), Sunita Mani (Glow), Ncuti Gatwa (Barbie; Doctor Who), Jamie Demetriou (Fleabag), Zoë Chao (CANINA), y Kate McKinnon (Barbie; Los cazafantasmas).

(PALM SPRINGS), la nominada al Oscar® (Yo, Tonya), (The Great), (Glow), (Barbie; Doctor Who), (Fleabag), (CANINA), y (Barbie; Los cazafantasmas). Antecedentes: Esta producción de Searchlight Pictures es una nueva versión de la película clásica de 1989, LA GUERRA DE LOS ROSE, basada en la novela de Warren Adler. El guion fue escrito por el nominado al Oscar® Tony McNamara (POBRES CRIATURAS, LA FAVORITA).

Con un director y un elenco de tan alto calibre, y siendo una reinterpretación de un clásico, LOS ROSES se perfila como una de las películas imperdibles del verano, explorando con intensidad las dinámicas de poder y el amor en un matrimonio bajo presión.