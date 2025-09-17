Christian Marín Córdoba, fue arrastrado junto con su amigo, Héctor Sánchez, por una ola en playa Jacó y desde entonces las autoridades no han podido encontrar su cuerpo.

Adrián Blanco, primo de Marín, indicó a Diario Extra que Sánchez sí pudo salir del mar y narró los momentos de terror cuando fueron sorprendidos por la ola.

“Los revolcó una ola a él y su amigo, el compañero dice que tragaban agua y no sabían cómo salir. El amigo dijo que casi se daba por vencido, pero se impulsó desde el fondo y cuando salió ya no vio a mi primo”, dijo.

Desde ese momento, junto a la Cruz Roja y brigadas de búsqueda privadas, han realizado un amplio operativo para dar con Marín, pero sin ningún resultado.

El caso de Marín se suma a otros tres ocurridos en diferentes puntos del país, dos en Herradura y otro en playa Piñuelas, por lo cual en este momento hay cuatro personas arrastradas por el mar y cuyos cuerpos no han sido ubicados.

Jorge Navarro, de la Brigada de Búsqueda PZK9, confirmó que se encuentran dando apoyo a las familias de estas personas desaparecidas.

“Los incidentes acuáticos que nos reportaron son cuatro y solicitaron ayuda para equipo y personal en Piñuelas, Jacó y Herradura”, afirmó.

En el caso de Piñuelas se trata de un hombre de apellidos Marín Monge y de 40 años, mientras que los de Herradura uno de los hombres fue identificado como Brayan Arias Mendoza.

Las autoridades de Cruz Roja indicaron que mantienen las labores de búsqueda, pero hasta el momento no dan con el paradero de ninguno de los desaparecidos.