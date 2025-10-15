

Dr. Mauro Fernández • Sexólogo

Hoy por hoy, la belleza y los rasgos joviales en la mujer son los más cotizados en el mundillo de las apariencias y se tiende a creer que van de la mano de la salud y, por ende, de la salud sexual. Es justo ahí donde emerge un dato que genera cierto grado de contrariedad. De acuerdo con los estudios, es frecuente que el deleite, el placer y el deseo sean los grandes ausentes en muchas de estas mujeres. Resulta incongruente que, justo en esa etapa de la vida cuando ellas son aquilatadas como símbolo sexual, el placer les pase de lejos.

Recordemos que la mujer está en capacidad de sentir múltiples orgasmos a lo largo de cada encuentro sexual, y puede tener un sinnúmero de relaciones diariamente. Pero esa sexualidad tan florida requiere, ante todo, de tiempo. El deleite surge de modo gradual. Los besos, los abrazos, las caricias y demás piruetas son fundamentales para hacer brotar esas cascadas de placer.

Se comprenderá que la sexualidad apresurada es el enemigo del goce femenino. Cuando la salida del semen sucede muy rápido, no le permite a la mujer alcanzar los niveles de excitación necesarios para conseguir el orgasmo. Las relaciones que omiten los preámbulos, que empiezan con la penetración y terminan con la eyaculación le resultan insípidas a la mujer.

Debemos recordar también que el hecho de ser joven no exime a la mujer de padecer diversas alteraciones que afectan de manera directa la esfera íntima. Los procesos infecciosos tan comunes a esas edades, además de las alteraciones hormonales, entre otros factores, suelen provocar problemas sexuales.

Con el tiempo, muchas de estas mujeres pierden las ganas de tener relaciones. La lubricación va disminuyendo, la penetración deja de ser placentera y hasta se vuelve dolorosa. Los orgasmos no se alcanzan y reina la frustración. Ella accede a tener relaciones en el nombre del amor, pero no en el nombre del deleite. Es una especie de concesión que se hace como muestra de cariño. En estas circunstancias, es cuestión de tiempo para que las relaciones sexuales carezcan de interés.

Hoy debemos comprender que las fallas sexuales reiteradas, independientemente de la edad, deben ser motivo de consulta, sobre todo porque ahora podemos resolver la mayoría de estos problemas que afectan la intimidad.