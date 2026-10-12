Los Pirulos pondrán a cantar a generaciones enteras en “El Fiestón”

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Hay canciones que no envejecen, personajes que permanecen en la memoria y recuerdos de infancia que vuelven con solo escuchar una melodía.

Foto: Cortesía

Esa magia tendrá una nueva cita el próximo domingo 18 de octubre, cuando Los Pirulos se encuentren con las familias costarricenses en El Fiestón 2, un festival que promete convertir el Museo de los Niños en un escenario de alegría para grandes y pequeños.

La actividad apostará por algo más que entretener a los niños: también busca tocar la fibra de los adultos que crecieron rodeados de música y espectáculos infantiles, y que ahora podrán compartir esa emoción con sus hijos.

Los Pirulos se presentarán en el Teatro Auditorio Nacional con dos funciones, programadas para las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La fiesta no terminará cuando baje el telón. El Fiestón 2 reunirá una amplia variedad de actividades para disfrutar durante el día, entre ellas shows de magia, títeres, payasos, juegos inflables, pintacaritas, una zona de arte, personajes infantiles y artistas invitados.

Las actividades estarán disponibles desde las 10:00 a. m., de manera que las familias podrán recorrer los diferentes espacios y aprovechar al máximo la experiencia, incluso si eligieron la función de Los Pirulos para la tarde.

Los tiquetes tienen un precio de ₡12.500 y se pueden adquirir mediante la plataforma Eticket.cr.