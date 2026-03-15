Los premios a lo mejor del cine, los Óscar, incluyeron un viaje a un hotel de lujo en Costa Rica, como parte de la lista de regalos a entregar en su edición 98.ª que se entregarán este domingo en Hollywood.

Son hasta 25 los nominados que tendrán la bolsa de regalos. Aspirantes en las categorías de mejor actriz, actor, actriz de reparto, actor de reparto y mejor director.

El paquete se llama, oficialmente, Everyone Wins Nominee Gift Bag (bolsa de regalos de nominados todos ganan), y su valor asciende a los $320 mil.

Entre los diversos premios, destaca una villa de lujo en Playa Hermosa, con vistas a cuatro volcanes, una casa de 1.500 metros cuadrados sobre una colina, con siete habitaciones y que puede acoger a 18 huéspedes. Cuenta con personal a tiempo completo, como cocinero, conductor y bartender.

Captura de pantalla de la villa de lujo

Con información complementaria del diario El País.

