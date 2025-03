Nació con una catarata congénita que debido a la falta de atención médica le arrebató la vista del ojo derecho a muy corta edad. A los 16 años un glaucoma comenzó a deteriorar la del izquierdo, dejándola con solo un 5% de visión.

Nada de esto fue obstáculo para Melissa Calvo, paratleta especialista en 100, 200 y 400 metros planos y primera costarricense en clasificar a unos Juegos Paralímpicos en paraatletismo (Tokio 2021).

“Las adversidades las afronto desde que nací. Mi familia me acostumbró a ser muy independiente. Si ocupo ayuda la pido antes de lastimarme, pero si me siento capaz de hacer algo sola, sin depender de un bastón o de una persona, lo hago porque me he propuesto ser una persona independiente con una vida lo más convencional. Por el momento hay que aprovechar lo que tenemos”, afirmó en diálogo con Diario Extra.