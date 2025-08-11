Jeannette Zúñiga Quesada / Decana de nutrición de UCIMED

El consumo de frutas de temporada es una de las mejores maneras de aprovechar los beneficios que la naturaleza nos regala, y en estos meses, el mango se presenta como una verdadera joya tropical. Este fruto, conocido también como el “melocotón de los trópicos”, destaca no solo por su sabor dulce y refrescante, sino también, por su aporte nutritivo y su enorme versatilidad en la cocina. Cuando elegimos mangos en el mercado, es importante no dejarnos llevar solo por el color, ya que hay muchas variedades que pueden parecer maduras por fuera, pero no lo están por dentro, o viceversa. Un mango maduro se reconoce por su aroma agradable y su textura firme, pero ligeramente blanda al tacto. Si todavía está verde, puede refrigerarse para retrasar su maduración, o dejarse a temperatura ambiente para que alcance su punto justo de consumo.

Más allá de su sabor delicioso, el mango es una fruta con un alto contenido de agua, fibra, magnesio y vitaminas A y C, lo que la convierte en una excelente opción para cuidar nuestra salud, especialmente por su efecto antioxidante y digestivo. En términos de seguridad alimentaria, el mango también representa una alternativa importante. Su cultivo en zonas tropicales favorece la producción local, disminuye la dependencia de alimentos importados, y ofrece una fuente accesible y nutritiva para muchas familias, especialmente en comunidades rurales.

Es una fruta que se adapta bien al clima, tiene buen rendimiento y múltiples formas de aprovechamiento: desde consumo directo hasta conservas, jugos, salsas o productos procesados, ayudando a diversificar la dieta y generar ingresos.

En la cocina costarricense, el mango verde se utiliza como verdura para dar un toque especial a platos con jamón, pescado o pollo, mientras que el mango maduro es ideal para ensaladas, jugos, mermeladas, postres y hasta helados caseros. Su sabor combina bien con lo dulce, lo salado, e incluso, con lo picante, lo que lo convierte en un ingrediente versátil y lleno de posibilidades.

Consumir mango de temporada también es apoyar a nuestros agricultores y al producto local. Es una manera sencilla de promover una economía rural más resiliente, y al mismo tiempo, disfrutar de un alimento lleno de historia, cultura y sabor.