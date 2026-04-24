Son las 3:00 p.m. y el sol cae sin tregua sobre el asfalto de una de las principales rutas de San José. A un costado de la carretera, sentada sobre un tronco improvisado, Jacqueline Gómez, de 11 años, sostiene un cuaderno sobre sus piernas e intenta concentrarse en sus tareas.

Los carros avanzan a paso lento, atrapados en una presa que, para muchos, es molestia; para ellos es una oportunidad.

Ilustración generada con inteligencia artificial.

En medio de ese flujo constante: Jacqueline levanta la mirada repetidamente. Divide su atención entre lo que aprende y lo que vive, entre el ruido de motores, pitos y el ir y venir de su padre, Juan Manuel Gómez, quien pide ayuda para poder pasar otra noche bajo un techo.

A pocos metros de Jacqueline, su hermana Mariela, de 8 años, empuja un carrito de juguete sobre la tierra seca, inventando caminos donde no los hay, transformando el borde de una carretera en su espacio de juego.

Foto: Wilbert Hernández.

Esta familia lleva varios meses en Costa Rica. Por seguridad pidieron utilizar nombres ficticios. Pero son ejemplo de cientos de niños migrantes que han pasado por el país en los últimos años.

Para ellos, cada ventana que baja representa una posibilidad concreta de comer.

“Somos venezolanos. Llegamos aproximadamente hace como 3 meses de México, no pudimos ingresar a los Estados Unidos”, explica el padre de la familia, sin dejar de observar los carros, como si en ese movimiento constante pudiera medir sus probabilidades del día.

El trayecto hasta aquí no fue una decisión improvisada. Fue una cadena de intentos fallidos, de rutas que no se completaron y de planes que tuvieron que cambiar sobre la marcha.

Foto: Issac Villalta.

“Ya la situación estaba muy dura en México, no se podía quedar nadie, México es más peligroso. Entonces, tomamos la decisión de regresarnos”, detalla, dejando claro que cada etapa ha estado condicionada por factores externos más que por elección propia.

Aunque hoy están en Costa Rica, su permanencia no es definitiva. Se encuentran en una especie de pausa.

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“Estamos un poquito aquí por unos meses, hasta que ella (su hija) termine su periodo escolar y para podernos regresar (…) Fuimos a inscribirla para que no perdieran el año escolar”, agrega, mirando de reojo a sus hijas, que continúan adaptando su rutina a ese entorno.

Para él, todo gira alrededor de ellas, no solo como responsabilidad, sino como motor para seguir avanzando incluso en las condiciones más complejas.

“(Mis hijas) son todo. He arriesgado mi vida por ellas y voy para allá, para adelante. Ellas son mi razón de vivir ya en estos últimos meses”, destacó, condensando en una sola frase el peso de lo vivido y la razón por la que no se detiene.

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Jacqueline cierra el cuaderno por un momento. El tráfico se paraliza y Juan Manuel se acerca a otro carro. La escena no cambia, se repite, se sostiene en el tiempo como parte de una rutina que ya dejó de ser excepcional.

A varios kilómetros, en otra esquina de la capital, el calor se siente igual de intenso y la dinámica se repite con otros rostros, otras historias, pero con la misma necesidad.

Foto: Wilbert Hernández.

Realidad de migrantes: sobrevivir

En las cercanías de la autopista General Cañas, un coche para niños permanece estacionado junto a la acera. Dentro, David Reyes, de apenas 2 años, tiene una calma que contrasta con todo lo que ha vivido.

Su madre, Gabriela Reyes (ambos nombres ficticios), organiza refrescos y jugos en una hielera desgastada, acomodando cada botella como si en ese orden estuviera parte de su estabilidad.

Cada venta es incierta, cada día distinto, pero la lógica es la misma: salir, ofrecer, resistir.

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Su historia también empezó lejos. Salió de Venezuela con un objetivo claro: llegar a Estados Unidos. En ese camino, cruzó Colombia, atravesó la selva con sus hijos, uno cargado en un canguro, otro caminando a ratos. Pasó por Panamá, Costa Rica y llegó a México, donde por un momento la vida pareció estabilizarse.

“En México yo trabajaba, yo trabajé en un restaurante”, evoca. Sin embargo, es enfática en que cuando “les quitaron” unos permisos migratorios tuvieron que regresar a Costa Rica.

No logró avanzar. El plan cambió por completo.

Llegó en octubre del año pasado y, desde entonces, la realidad ha sido distinta a lo que imaginó.

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“Salí a buscar trabajo sin la cuestión de la cita, esa del permiso de trabajo, sin el carnet laboral, y no te daban, no conseguí trabajo”, explica.

Sin opciones formales, la calle se convirtió en su única alternativa. Su jornada empieza a las 6 a.m. y termina a las 10 p.m., en una rutina que no deja espacio para pausas: sale a vender, regresa a casa, cocina, baña a sus hijos y se prepara para repetir el ciclo al día siguiente.

“Aquí uno trabaja para mantenerse (…) Aquí lo que hago es sobrevivir, vender mi agua, mi refresco, mi jugo”, afirmó, sin rodeos.

Su hijo mayor, de 5 años, se queda en casa. En ocasiones lo cuida una vecina, pero David, el menor, siempre está con ella. No es una decisión, es una necesidad.

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“¿Cómo lo dejo solo?”, pregunta, dejando en evidencia una de las tensiones más complejas de su día a día.

Más de 400 niños migrantes; 299 venezolanos

Datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) registran la atención de 467 niñas, niños y adolescentes migrantes entre octubre de 2023 y abril de 2026.

De ellos, 299 son de nacionalidad venezolana, lo que evidencia el peso de esta migración reciente dentro del país y la concentración de estas historias en una misma nacionalidad.

Foto: Issac Villalta.

Las edades reflejan la profundidad del fenómeno y muestran que no se trata de casos puntuales, sino de una presencia constante en todas las etapas de la niñez:

Según el Pani, en la mayoría de los casos, las intervenciones institucionales no implican la separación inmediata de los menores de sus familias, sino advertencias.

Foto: Issac Villalta.

“Advertencias de no incurrir en exponer a las personas menores de edad a riesgos, por ejemplo, venta y pedir en las calles”, señaló la entidad .

Sin embargo, en 19 casos la situación ha sido más crítica, requiriendo medidas de abrigo temporal bajo protección institucional.

Según la Dirección General de Migración y Extranjería, la niñez migrante en Costa Rica se desarrolla en distintos contextos: menores que ya están asentados en el país, otros que migran de forma temporal con sus familias y aquellos que se encuentran en tránsito hacia el norte.

Foto: Wilbert Hernández.

Dentro de este último grupo, los menores no acompañados son considerados especialmente vulnerables, lo que activa protocolos de atención inmediata en coordinación con el PANI.

El sueño de regresar

Estas familias tienen el deseo de regresar a Venezuela. Se toparon con el costo del seguro social, la falta de permisos laborales y extensos procesos migratorios.

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Las familias quedan en una especie de limbo, donde no logran estabilidad, pero tampoco encuentran una salida clara. Eso sí, tienen la fe de mejorar.

“Motivación de querernos superar todos los días. Ellas hacen su tarea. Ellas tratan de entender nuestro caso, de ayudarme, de estar conmigo porque la mamá trabaja”, comentó Juan Manuel, describiendo cómo sus hijas no solo acompañan, sino que también comprenden, dentro de sus posibilidades, la situación familiar.

Gabriela lo vive distinto, pero lo siente igual.

“Yo no me quiero quedar aquí”, dice con firmeza. “Mi meta es volver a Venezuela”.

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Su decisión está marcada por la experiencia acumulada y por la necesidad de ofrecer a sus hijos un entorno más estable, aunque eso implique regresar al punto de partida.

Ella afirma que en julio será su retorno a su país de origen, una meta que se ha convertido también en una cuenta regresiva emocional dentro de su hogar.

Foto: Issac Villalta.

“‘Mami, ¿Ya nos vamos? (…) Todo los días, ¿cuántos días faltan para julio?’”, comentó, reflejando cómo su hijo mayor vive ese proceso con expectativa constante.

Asegura que, en las condiciones actuales, es preferible volver a Venezuela pese a las dificultades conocidas, antes que continuar en una incertidumbre diaria.

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Juan Manuel observa la situación desde otra perspectiva, reconociendo las dificultades, pero también las oportunidades que percibe en el país.

“Por lo menos Costa Rica es un país que te puede brindar oportunidades tanto en el trabajo, si tú sacas tus papeles, puedes trabajar y puedes tener una mejor calidad de vida. Yo agradecido con Costa Rica, gracias a Dios”, destacó, dejando ver una mirada que combina gratitud con necesidad.

La carretera se llena de vehículos nuevamente, y con ella, las escenas se repiten como parte de un ciclo que no se detiene.

Juan Manuel se acerca a otro carro, Jacqueline retoma su cuaderno y Mariela continúa jugando en el mismo espacio improvisado. En otra esquina, Gabriela levanta una botella de agua, mientras David crece en silencio, al lado de la pista.

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La ciudad sigue su curso. Algunos compran, otros miran, otros pasan de largo sin detenerse.

Pero, ahí en medio de las presas diarias, hay historias que no están dentro de los vehículos, sino al borde de la carretera, sobreviviendo entre el ruido, el calor y la incertidumbre.