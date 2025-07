El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, confirmó este lunes que seguirá a la cabeza del club.

“Después de una profunda reflexión, y tras conversaciones con mi familia y mis socios en Horizonte Morado, he decidido que, por ahora, no es el momento de dejar la presidencia de Saprissa”, destacó.

Semanas atrás, Rojas había confirmado que se encontraba en un proceso de reflexión sobre una posible salida del club.

Los motivos para quedarse:

“Trascender nuevamente en Concacaf”: El presidente destacó que este es una de las metas más importantes para el club por alcanzar.

“Construir un nuevo estadio en Tibás”: una nueva cueva es una de las aspiraciones de Rojas para/con los morados.

“Compromiso y amor por este club”. Rojas destacó que estaba comprometido en trabajar “por esta institución que tanto amo, y por la afición que la hace la más grande”

El mensaje completo de Juan Carlos Rojas:

“Morados:

Después de una profunda reflexión, y tras conversaciones con mi familia y mis socios en Horizonte Morado, he decidido que, por ahora, no es el momento de dejar la presidencia de Saprissa.

Siento un profundo compromiso y amor por este club, y estoy convencido de que aún puedo seguir aportando. Todavía hay trofeos por conquistar, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Entre ellas, destacan dos grandes anhelos: trascender nuevamente en Concacaf y construir un nuevo estadio en Tibás. Hemos logrado mucho, pero aún queda historia por escribir.

Ocupar la presidencia de Saprissa ha sido el mayor honor de mi vida profesional. Durante estos 14 años, he entregado lo mejor de mí con un profundo sentido de responsabilidad, no solo buscando el éxito deportivo, sino también procurando custodiar —con los más altos valores— a la institución deportiva más grande del país. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con el ADN del Saprissa y fieles al legado de don Ricardo.

Si bien tengo otros retos y responsabilidades profesionales importantes que también demandan mucho de mi tiempo, seguiré trabajando con gran entusiasmo y compromiso por esta institución que tanto amo, y por la afición que la hace la más grande”.