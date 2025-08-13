Vecinos de los barrios del sur ahora son víctima de que sus viviendas y negocios estén marcados con graffitis de las bandas narco más peligrosas de la zona.

Se trata específicamente de “Los Lara”, quienes marcan los sectores con una doble “L”.

De la misma forma, “Los Myrie”, quienes dejan un “M” en las calles y los sectores que dicen que les pertenecen.

Esta situación alarma a las personas, ya que significan que estas bandas son quienes están al pendiente de quienes ingresan a estas localidades. Estas señales incluso son una advertencia de amenaza para grupos rivales.

Las paredes de las zonas como Hatillo, Alajuelita, Desamparados, entre otros, se convirtieron en códigos criminales.

“Yo a cierta hora ya no salgo. En las noches ya no salgo”, señala un vecino.

Los Lara

Esta agrupación criminal se destaca por múltiples delitos cometidos en la zona pese a las diversas detenciones a los cabecillas de la agrupación.

Esta situación disparó la disputa de territorios en los barrios del sur de San José.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó a Grupo Extra que, ante sentencias judiciales y detenciones de “Los Lara” se ha iniciado una disputa de territorios.

Zúñiga detalló que el líder de una de las bandas más importantes de Desamparados está tratando de ingresar a un territorio dominado durante muchos años por Los Lara.

“El cabecilla principal de Desamparados está intentando entrar a dominar un territorio que durante muchos, pero muchos años, ha sido hegemonía completa y hermética del grupo de Los Lara”

“Ahora está peligroso salir de noche. Sí ha cambiado aquí”, señala un vecino.

¿Quiénes son “Los Myrie” y cómo operan?

La Fiscalía informó que la banda de “Los Myrie” operaba en Alajuelita, específicamente en el sector de San Felipe, Urbanización La Paz 86, y en Concepción, donde mantenían puntos de venta de droga.

Debido a la venta de droga en estos puntos, hubo disputas con otras bandas, lo cual ocasionó diversos homicidios en la zona. En algunos casos, los sujetos utilizaban armas de grueso calibre.

En apariencia, el líder de la agrupación reclutaba personas para encargarles la logística de venta de estupefacientes, como el cobro de dinero obtenido por ese ilícito comercio, y el almacenamiento, preparación, dosificación y posesión de drogas.

La banda operaba en barrios del sur de San José que eran controlados por miembros de la organización, lo cual les permitía mantenerse alerta de la presencia de policía o personas que presenten alguna amenaza para ellos.

El control de los territorios les permitía tener éxito en las acciones delictivas de la organización criminal.

¿Qué significan estas señales?

La criminóloga Tatiana Molina explica que estos significa que las bandas se están asentando en territorios específicos para apropiarse de esas calles.

“Las organizaciones criminales que típicamente están pugnando por el control territorial para la venta de estupefacientes, principalmente marihuana y crack en las comunidades. Aparte de tomar control de los sitios de donde venden, también tienen que imponerse con amenazas y símbolos”, señala la experta.

Criminóloga Tatiana Molina en entrevista con Extra Noticias

Con información de Alberto Cuadra de Extra Noticias.