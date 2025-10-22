Los Angeles, Estados Unidos, AFP. – Ya lo dijo JJ Redick: Los Angeles Lakers deben arreglárselas para ganar sin LeBron James. Sin embargo, el propio entrenador sintió la ausencia de su lesionada superestrella en la derrota en el primer partido de la temporada de la NBA ante los Golden State Warriors.

“Es difícil olvidarse de LeBron”, dijo Redick. “La realidad es que, cuando te concentras en el grupo que tienes, debes hacer que el grupo funcione”. Pero reconoció que, durante el juego, en el que sus dirigidos cayeron 119-109 en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, echó de menos a James, cuyo futuro tras el término de la actual campaña es un misterio.

“Siendo sincero, hubo un momento en la primera mitad en que tuvimos algunas posesiones y no pudimos anotar (…), y pensé ‘Sería genial tener a LeBron'”, afirmó.

Pero “King” James, de 40 años, estaba sentado a pie de cancha, impasible, con traje y gafas, mientras se recupera de una molestia de ciática.

Justo al comenzar su temporada 23 en la NBA, algo que nadie ha conseguido, se dio por primera vez que el máximo anotador histórico de la poderosa liga de baloncesto se perdiera el juego inaugural de la campaña de su equipo.

