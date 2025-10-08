

Jorge Alpizar Solano

La Tricolor se juega la vida en el clásico centroamericano ante Honduras, escuadra que históricamente ha complicado a nuestro representativo.

La Sele tiene un historial a favor en duelos históricos frente a la H, el balance es ajustado y con algunos resultados de pesadilla para el combinado nacional.

Ha jugado 68 veces en contra de los ellos con saldo de 25 victorias, 24 empates y 19 derrotas. Sin embargo, el dato juega en contra en duelos por eliminatorios mundialistas, que son un total de 19. Se divide en un total de seis victorias, seis empates y siete derrotas.

Costa Rica solo ha ganado una vez en tierras hondureñas por las eliminatorias mundialistas. Fue específicamente el 1 de julio de 2001, cuando la selección mayor de fútbol de Costa Rica ganó con marcador de 2 a 3 con goles de Paulo César Wanchope, Rolando Fonseca y de Mauricio Solís.

De la mano de Reinaldo Rueda, Honduras propinó una de las goleadas más grandes en la historia de estos duelos cuando vapuleó a Costa Rica 4 – 0 en el año 2009.

Un dron pone a correr al rival

Un dron volando en uno de los entrenamientos de la escuadra que dirige Reinaldo Rueda puso a correr a la dirigencia de la Federación Hondureña de Fútbol y preocupó a todo el plantel catracho. Los rivales se dieron cuenta de ese tema particular y se pusieron a investigar. De momento, en los medios de comunicación de ese país se descarta de que fuera algo enviado por la Federación Costarricense de Fútbol y apuestan más por que fuera generado por alguno de los medios de información costarricense que ya se encuentran dando cobertura al encuentro.

En otras informaciones relacionadas con este cotejo, se informa que ya se vendieron todas las entradas que se sacaron a la venta para dicho partido. Se espera un llenazo total, ya que estarán presentes 18 mil almas.