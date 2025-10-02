Jorge Alpízar Solano

Colaborador

Una salida de fiesta de los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar generó que estos jugadores no viajaran con Liga Deportiva Alajuelense a Honduras. Los manudos estaban listos para ir a medirse al Motagua, por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Pero como el hecho sucedió la noche anterior al viaje las consecuencias de tales actos aún no han sido valoradas.

Los manudos regresaron ayer a nuestro país y en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el gerente deportivo Carlos Vela se refirió al tema.

La voz del gerente

“Toca charlar con ellos, entender qué fue lo que pasó y en función de lo que haya sido hay un reglamento interno y hay todo tipo de sanciones dependiendo de lo que haya ocurrido”, explicó el dirigente mexicano.

De hecho, el azteca mencionó que no pueden descartar nada, inclusive una posible rescisión del contrato, pues todo depende de la situación disciplinaria en la que habrían incurrido.

“Sí hay una opción, en función de diferentes sucesos que se puedan presentar. No sé cuál sea el caso en este momento, reitero no hubo tiempo el día del viaje. Simplemente tomamos la decisión de hacer el cambio y de subir a otros compañeros. Hay tiempo, este parón ayuda”, señaló.

Los cuatro jugadores se van a reunir con Óscar Ramírez en los próximos días para determinar su situación a lo interno del equipo.

Más allá que irse de fiesta

Este caso debe ser valorado en toda su dimensión.

Lo primero es que no solo es el hecho de romper con la disciplina y el código de conducta, sino que se compromete la imagen de la institución.

También está el compromiso en el que se pone al resto de compañeros, pues se vuelven afectados directos.

Alajuelense, en buena hora, pudo clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana, pero de no haber avanzado ellos hubieran sido criticados fuertemente como responsables directos.

Ahora vendrán reuniones y análisis de cada caso, para tener también la versión de los involucrados y sus descargos.