Óscar el “Machillo” Ramírez fue contundente a la hora de hablar el rival, o mejor dicho, de los rivales que llegan de visita al Estadio Alejandro Morera Soto.

Para el DT rojinegro, los equipos contrarios llegan con una motivación de más a pelearle al campeón centroamericano.

“Me está quedando bien claro el tema de que los equipos que vienen a jugar contra el bicampeón, vienen con una motivación extra.”, aseguró el estratega manudo.

La razón por la cual cree que los rivales se motivan, es porque él dice que estudia a los rivales, pero a la hora de los partidos en casa, hacen cosas totalmente diferentes.

“Yo veo videos y luego veo otras cosas acá, y el factor emotivo es uno que no lo puede contemplar”, dijo.

Alajuelense ha sabido comportarse a la altura en este mes de agosto, mes donde tenía el calendario bastante saturado y con prácticamente todos los rivales directos en el ámbito nacional, además de los compromisos de Copa Centroamericana.

“Estamos esperando que termine el mes para descargar un poco a los muchachos. Hemos cumplido con la meta, estamos ahí con el campeonato nacional, está muy apretado. Hoy logramos la clasificación que si vemos desde el primer partido contra Plaza Amador estaba difícil. Lo hemos sacado bien, con hombría, momentos de fútbol, momentos de táctica, y eso puede ser muy importante”, sentenció.