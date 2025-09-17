Al igual que el cuadro morado, el Club Sport Herediano tampoco vive su mejor momento en la actualidad. Así lo confirmó el técnico rojiamarillo, Hernán Medford, previo al partido ante Saprissa. Los florenses son sextos con 12 puntos en 8 partidos, por lo que deberán de dar un golpe de autoridad esta noche.

¿Cómo analiza el partido?

Es un partido donde hay dos equipos que hemos dejado duda, que no han despertado todavía. Con este partido podemos levantar al equipo, poder despertar y anhelar a la clasificación y los primeros lugares. Es uno de los clásicos.

¿Cómo ha sido el regreso de futbolistas lesionados?

Ahora hay más jugadores, aunque no todos, todavía hay algunos que se están recuperando. Pero hay más jugadores con que uno puede contar y tener opciones en diferentes puestos para poder tomar decisiones a la hora de elegir el once ideal.

¿Qué significa jugar en un estadio donde Saprissa no ha puntuado?

Para mí todos los partidos son importantes, tomo la misma importancia jugar contra cualquier equipo. Obviamente hay un ingrediente adicional, es uno de los clásicos del fútbol nacional. A veces se vive diferente solo por eso, pero al final son los mismos 3 puntos.

¿Cómo ha sido el trabajo mental?

Todo tipo de trabajo que exista tiene que haber trabajo mental, para mí eso es una de las cosas más importantes del jugador o del ser humano. Hay que analizar la parte mental de un jugador para que esté fuerte todos los partidos. Eso no quiere decir que vayas a ganar todos los partidos, porque hay un rival que puede hacer lo mismo.

¿Qué le pareció la salida de Faerron?

No puedo hablar de ese tema porque nunca lo tuve. Lo considero un muy buen jugador, pero yo no me meto en ciertas cosas que no debo meterme, es una cosa administrativa. No puedo ni hablar de la persona porque no lo conozco.