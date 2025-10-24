Los Dodgers van por el bicampeonato

Los Angeles, Estados Unidos, AFP. – Los Dodgers de Los Ángeles, encabezados por el astro japonés Shohei Ohtani, intentarán desde hoy convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar dos Series Mundiales consecutivas, cuando se enfrenten a los Azulejos de Toronto, que necesitan poner fin a una sequía de títulos de tres décadas.

Un año después de arrasar a los Yankees de Nueva York en un espectacular Clásico de Otoño, los Dodgers se alistan para conseguir su segundo campeonato consecutivo de las Grandes Ligas de béisbol.

Gracias a su récord superior en la temporada regular, los Azulejos llegan al primer partido del viernes en el Rogers Center de Toronto con la ventaja de local en la serie al mejor de siete juegos.

Sin embargo, la alineación estelar de los Dodgers parte como la clara favorita para ganar su novena corona de la Serie Mundial y la tercera en cinco años.

Ohtani, lanzador y bateador designado, es la pieza clave de una nómina multimillonaria que ha sido acusada de “arruinar” el béisbol, que a diferencia de muchos deportes profesionales en Norteamérica no tiene límite salarial.

El mánager de Toronto, John Schneider, insiste en que su equipo está disfrutando del reto de enfrentarse a los campeones.

Los Azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez en 32 años tras derrotar a los Marineros de Seattle 4-3 en un emocionante séptimo juego.

Con Vladimir Guerrero Jr., los Blue Jays cuentan con el toletero más en forma de la postemporada, con seis jonrones en los playoffs, para intentar ganar su tercera Serie Mundial, tras las conquistadas en 1992 y 1993.

George Springer, quien conectó el vuelacercas ganador en la victoria sobre Seattle, ofrece potencia ofensiva y tiene la experiencia de ganarles a los Dodgers con los Astros de Houston en la Serie Mundial de 2017.

La serie comenzará hoy y continuará mañana en Toronto. Los partidos tres, cuatro y cinco se jugarán en Los Ángeles a partir del lunes, y luego la serie regresará a Toronto para los juegos seis y siete.