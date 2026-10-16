Los detalles que da el abogado de Barahona sobre su libertad

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El futbolista costarricense Carlos Barahona quedará en libertad con dos medidas cautelares, luego de que la jueza a cargo del caso determinara que no es necesaria la prisión preventiva, según confirmó su abogado, Alberto García.

El defensor del Club Sport Cartaginés deberá firmar una vez al mes y abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la persona denunciante o sus familiares.

García explicó que la resolución se tomó de manera oral y que la jueza valoró las particularidades del caso antes de determinar que la prisión preventiva, considerada la medida cautelar más gravosa, no era necesaria para el futbolista.

“Carlos en realidad no representa ningún peligro de permanecer en libertad”, afirmó el abogado.

Además, García aclaró que Barahona no tiene impedimento para salir del país, no debe entregar su pasaporte ni enfrenta otras restricciones de ese tipo. Según explicó, la jueza consideró que las dos medidas impuestas son suficientes para mantener al jugador sujeto al proceso judicial.

“Estas dos medidas la jueza consideró que son suficientes para mantenerse atento al proceso mientras este avanza y por supuesto la defensa seguirá demostrando que no existe el único delito que la fiscalía ha estado investigando“, expresó.

Sin embargo, el abogado enfatizó que la investigación continúa y que la resolución no representa el cierre del caso.

“El proceso no termina”, señaló García, quien agregó que la defensa continuará trabajando para demostrar que no existe el delito que investiga la Fiscalía.

Barahona fue detenido en el marco de una investigación relacionada con presuntos préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. El caso ha generado repercusiones en el fútbol nacional debido a la participación del jugador con Cartaginés.

Con la decisión judicial, el futbolista podrá permanecer en libertad mientras avanza el proceso, siempre que cumpla con las medidas cautelares impuestas.