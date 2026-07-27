Los cuatro equipos grandes asumenel reto de trascender en Concacaf

Apenas disputada la primera jornada del Torneo Apertura 2026 y tras venir de pretemporada los cuatro equipos más tradicionales de nuestro país abren la ventana internacional. Y es que esta semana empieza la Copa Centroamericana, el certamen del área en el que debemos brillar, sí o sí.

Más allá de orgullo es que Costa Rica tiene que estar en los primeros lugares con sus representativos. Liga Deportiva Alajuelense llega con tres copas, con el Tricampeonato que le pone todos los focos encima. El cuadro afincado en El Llano de Alajuela aparece como el candidato idóneo para volver a celebrar.

Sin embargo, el Deportivo Saprissa es quien se presenta con una carga en sus espaldas de no ser protagonista fuera de nuestras fronteras, además de que a nivel nacional solamente ha ganado en dos años solamente un Torneo de Copa.

El Club Sport Herediano es el actual campeón nacional y desea levantar el estandarte que le ha señalado como el equipo de las grandes jornadas internacionales. También el Cartaginés tiene el reto de ser reconocido internacionalmente como en aquel febrero de 1995, cuando se proclamó Campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 1994.



El Monstruo y los brumosos se toparon en el semestre anterior.