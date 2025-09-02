“El conjuro 4: Últimos ritos”, llega esta semana a cines. La novena entrega de la exitosa franquicia de terror, prometiendo un cierre emocional y escalofriante para la saga de los Warren

Esta se ha consolidado como la franquicia de terror más grande de la historia, con más de $2 mil millones de dólares recaudados globalmente.

La película busca ser el final definitivo del viaje para Ed y Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson, con un enfoque sin precedentes en la dinámica familiar y el desarrollo de su hija, Judy.

Los realizadores y el elenco prometen no solo sustos, sino también una profunda conexión emocional que eleva el estándar del género.

Lo que sabemos

“El conjuro 4: Últimos ritos” llegará a cines a partir del 4 de septiembre de 2025.

La narrativa se centra en un caso que “golpea el núcleo de la misión de Ed y Lorraine” y “ataca el corazón mismo de la familia Warren… su hija, Judy”. Ambientada en 1986, los Warren, cerca del retiro, se enfrentan al desafío de proteger y, a la vez, dejar ir a Judy mientras ella lucha por aceptar y controlar sus dones clarividentes heredados de Lorraine.

La historia se basa en el caso Smurl, una aterradora experiencia en West Pittston, Pennsylvania, que James Wan considera un cierre circular, ya que una película para televisión sobre los Smurl lo introdujo inicialmente a los Warren.

La película es dirigida por el veterano de la franquicia Michael Chaves y producida por los “arquitectos del universo” James Wan y Peter Safran.

Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen “por última vez” para interpretar a los famosos investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren.

Se incorporan Mia Tomlinson como Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine, y Ben Hardy como Tony Spera, su novio.

El director Michael Chaves, así como el productor Peter Safran, admiten haberse convertido en creyentes de lo paranormal tras sus experiencias en la franquicia y las conmovedoras historias de las familias reales. Chaves incluso vivió una experiencia “fantasmagórica” personal durante el rodaje en una casa histórica en Inglaterra.

La ambientación de los años 80 se logró meticulosamente, recreando las casas de los Warren y los Smurl en el Reino Unido. Se utilizaron efectos prácticos impresionantes, incluyendo un fregadero con sangre burbujeante y un sótano inundado con 15,500 litros de sangre de efectos especiales. Los verdaderos Judy Warren Spera y Tony Spera hicieron cameos en la película.

La química “auténtica” entre Farmiga y Wilson es el “corazón y alma” de las películas, atrayendo al público más allá de los sustos. La película honra el impacto de los verdaderos Warren, quienes ayudaron a “un sinfín de personas que no tenían a quién más recurrir”.

“El conjuro 4: Últimos ritos” no solo promete ser un espectáculo de terror, sino también una profunda reflexión sobre la familia, la fe y el sacrificio, marcando un final significativo para una de las sagas más influyentes del cine de terror.