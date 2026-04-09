“Los Chacales”: una estructura familiar delictiva

Durante años, el nombre de “Los Chacales” ha estado ligado al narcomenudeo en sectores de Cartago como La Lima y Los Diques.

Se trata de una estructura criminal de carácter familiar que, pese a detenciones previas, ha logrado mantenerse activa mediante el relevo de sus integrantes, quienes continúan con la operación ilícita en la zona.

Según las autoridades, esta organización se dedicaba principalmente a la venta de droga al menudeo, generando además un entorno de violencia marcado por balaceras y disputas territoriales.

Entre sus principales figuras destacan dos sujetos conocidos como “Guti Chacal” (de apellidos Segura Meoño) y su hermano “Jorgito Chacal” (de apellidos Segura Solano), este último ya detenido por la Policía Municipal y quienes habrían asumido el control de la banda en los últimos años.

Ambos cuentan ahora con orden de captura, al igual que otros 4 sospechosos vinculados a la estructura. Además, se confirmó la detención de otro implicado de apellidos Delgado Morales.



El búnker utilizado por la organización criminal fue desmantelado.

El miércoles, la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutó un operativo para intervenir a este grupo, considerado de alto impacto en la provincia. Las acciones incluyeron allanamientos en una vivienda en La Lima y un búnker en el sector conocido como “Las Gradas”, en Los Diques, puntos que eran utilizados presuntamente para la venta y almacenamiento de estupefacientes.

Aunque los principales sospechosos no fueron ubicados durante los allanamientos (presuntamente tras ser alertados de la presencia policial), los agentes lograron decomisar una importante cantidad de droga lista para su distribución.

Para el director de la PCD, Stephen Madden, este golpe representa un avance significativo en la lucha contra el narcomenudeo en Cartago, especialmente en comunidades donde este tipo de estructuras han generado inseguridad y violencia.

“Se están haciendo todas las gestiones y coordinaciones operativas para dar con la persona principal que es identificada como “Guti Chacal”.

Además de esto es importante porque fue intervenido un búnker que fue demolido por parte de la Municipalidad de Cartago y con un apoyo importante. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los sospechosos y desarticular por completo la organización”, indicó Madden.



Realizaron operativos para desarticular a “Los Chacales”.



Lo decomisado a la banda



• 1000 dosis de crack

• 268 envoltorios de marihuana y recipientes con aparente cera

• 46 dosis de cocaína

• Un arma de fuego, cargador prohibido y 10 municiones calibre 9 mm

• ¢396 mil

• Dinero en efectivo

• Utensilios para preparación y dosificación de droga