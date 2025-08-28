El Club Sport Cartaginés derrotó 4 a 0 al Independiente de Panamá y clasificó a la siguiente fase de la Copa Centroamericana. Pero a eso se le suma la victoria 8 a 1 ante Verdes de Belice. Y también hay que agregar el empate en Honduras ante Motagua. Como si fuera poco le marcaron tres goles a Saprissa en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich.

En verdad es mucho por lo cual sacar pecho, pero lo morados no lo hacen, apuestan por la humildad y seguir trabajando su idea, según lo revela su técnico Andrés Carevic.

¿Qué analiza de lo logrado por su equipo?

Sabíamos que era un grupo sumamente competitivo y difícil, pero no solo es por lo hecho en la Concacaf, sino que también en el torneo local el equipo viene de menos a más. Era un partido decisivo y ganar de esta forma en lo personal me pone súper contento. Le doy créditos y felicitación a los jugadores porque fuimos agresivos para recuperar y luego jugamos a nuestra esencia y modelo. Gran felicitación a los jugadores.

¿Es este el mejor momento de Cartaginés?

Creo que hay que estar tranquilos y seguir trabajando con humildad, como lo venimos haciendo. Nosotros tenemos una idea y un modelo. Felicito a los jugadores por poder llevarlo a cabo. Es seguir un plan de juego y después está la capacidad del jugador. Nuestro modelo es siempre proponer el juego, por fuera, por dentro o al espacio, pero con buena circulación y el equipo lo desarrolla de muy buena manera. El crédito es de todos los jugadores, pero salgo agradecido con todo el staff. Es conseguir un objetivo y ahora a ponerse a trabajar porque jugamos el domingo. Lo más importante para nosotros es el día a día.

¿Qué significa frenar a un cuadro panameño?

Se habían dado resultados, pero hay que reconocer que el futbol panameño ha alcanzado mucho y tiene una selección muy competitiva y los equipos también son muy competitivos. Primero hay que reconocer que desde años atrás vienen trabajando bien para estar en esta posición.

Los respetamos, pero no quiere decir que el fútbol tico viene a menos. Esta zona es muy competitiva y no solo con los panameños, sino con los hondureños y guatemaltecos. Esta Concacaf es muy competitiva.