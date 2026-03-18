Los Ángeles conquistan el infierno rojinegro

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026



Manudos no ocultaron su frustración tras el pitazo final

Nadaron hasta el último suspiro, pero se ahogaron en la orilla. Liga Deportiva Alajuelense recibió un trago amargo al quedar eliminado de la Copa de Campeones en el último minuto ante Los Ángeles FC con un golazo.

El partido comenzó con la euforia total y un estadio completamente teñido de rojinegro. La ilusión manuda por pasar de ronda de vio reflejada apenas al minuto 3, cuando en un tiro de esquina, un rechace de Hugo Lloris le quedó a Santiago Van der Putten, quien con un certero cabezazo puso a los manudos arriba del marcador.

La emoción y la euforia se vendrían abajo al minuto 13, cuando uno de los mejores jugadores en la ida, Alexis Gamboa, salió lesionado tras un mal movimiento. En su lugar entró Guillermo Villalobos.

En el resto de la primera parte, la Liga se vio mejor, pero no pudo llegar sin claridad al arco del campeón del mundo con Francia en 2018.

Ya en la segunda mitad, el cuadro visitante comenzó a mover los hilos del partido, mientras que los rojinegros intentaron resguardar el resultado que los tenía en cuartos de final, pero no les saldría la jugada.

Al minuto 50, un mal rechace de Guillermo Villalobos le dejó el balón servido a Nathan Ordaz para colocar la paridad en el marcador y en el global.

Los angelinos siguieron insistiendo, e incluso un balón en el poste de Bouanga puso a sudar a más de un aficionado que llenó por completo el Alejandro Morera Soto.

Cuando parecía que el encuentro se iría a los tiempos extra, llegó un golazo de otro partido.

Luego de una serie de pases en el mediocampo, el balón llegó al argentino David Martínez, quien con un zurdazo potente prendió el balón a la escuadra derecha, imposible para un Washington Ortega que ya de por sí era la figura de la serie.

Eso sí, el León dejó una gran lección al competir durante los 180 minutos de la serie, y hasta el técnico rival, Marc dos Santos, los elogió al finalizar un encuentro donde se ganó el respeto.