La Municipalidad de San José confirmó que el Festival Transitarte contará con la participación del grupo internacional Los Ángeles Azules, como uno de los principales atractivos de esta edición.

De acuerdo con el anuncio, el espectáculo se llevará a cabo el día domingo 12 de abril en La Sabana, donde el artista subirá al escenario a partir de las 3:00 p.m., en un concierto que promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

Transitarte 2026 se realizará del 10 al 12 de abril y convertirá el centro de San José en un gran punto de encuentro cultural, con actividades gratuitas que incluyen conciertos, gastronomía, emprendimientos, arte urbano y propuestas para toda la familia.

Como es tradición, el evento reunirá a miles de personas en parques, bulevares y espacios públicos de la capital.

Este concierto dará el cierre del Transitarte 2026.