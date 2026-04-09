La fiesta ya tiene ritmo asegurado: Los Ángeles Azules serán los encargados de cerrar el Transitarte 2026 con un concierto gratuito el domingo 12 de abril.

El espectáculo se realizará a las 7:20 p.m. en el Parque Metropolitano La Sabana, donde se espera la asistencia de miles de personas para disfrutar de uno de los eventos más esperados del festival.

“Los últimos conciertos que hemos hecho en La Sabana han sido un rotundo éxito y sabemos que este no será la excepción, de hecho, esperamos recibir a unas 70 mil personas para este gran evento que estoy seguro de que al público en general le encantará”, aseguró Diego Miranda, alcalde de San José.

Más que un concierto, la jornada ofrecerá una experiencia completa para toda la familia, con música en vivo desde horas tempranas, food trucks, feria de emprendimientos, actividades infantiles y espacios recreativos.

Antes del show internacional, el talento costarricense tomará protagonismo con presentaciones de artistas como Tapón, Un Rojo Reggae Band y Editus.

“A nosotros como banda nacional nos alegra mucho que se pueda llevar a cabo este concierto con una gran agrupación internacional de gran calidad como lo es Los Ángeles Azules directamente desde México, y me alegra más aún que nos den la oportunidad de participar como talento nacional previo al evento principal”, externó Edín Solís, compositor de Editus.

La organización buscó brindar un equilibrio entre artistas de alto valor cultural a nivel nacional y reconocidos grupos y cantantes del extranjero.