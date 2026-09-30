Los Ajenos y Vante buscan mantener vivas las tradiciones ticas con nuevo tema

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los Ajenos y el músico costarricense Esteban Blanco, conocido artísticamente como “Vante”, se unieron para darle vida al tema “Montado en la carreta”, una canción que combina música, baile y diferentes símbolos de la identidad costarricense.

Foto: Videoclip

El tema llega en el marco de las celebraciones por la Independencia de Costa Rica, y estará acompañado por un videoclip que recorre diversas expresiones de la cultura nacional, entre ellas las carretas típicas, los bueyes y el swing criollo.

La colaboración surgió a partir de una composición que Vante tenía en desarrollo y que consideró apropiada para el estilo de Los Ajenos. El músico hizo llegar la propuesta a Luisga, vocalista de la agrupación, quien posteriormente se incorporó al proyecto.

Para entonces, la canción ya tenía buena parte de su estructura definida, pero la incorporación de Los Ajenos permitió modificar algunos elementos de la producción.

Foto: Sergio Espinoza

El resultado incluyó instrumentos de viento y otros arreglos para acercar el tema al sonido que caracteriza a la agrupación.

El nombre de la canción está relacionado con las historias de los boyeros y con una época en la que las carretas desempeñaban un papel importante en el traslado de productos como el café.

La grabación tuvo como escenario el Típico Copey, en Santa Bárbara de Heredia, un sitio relacionado con la práctica y conservación del swing criollo.

La producción también incluye la participación de Martina, una florista herediana con más de cinco décadas de dedicarse a esta actividad y que ya había formado parte de otros trabajos audiovisuales de Los Ajenos.

Para Vante, el proyecto representa otro paso en su carrera musical. El artista se desempeña como baterista, productor y diseñador, y desarrolla su propuesta como solista desde 2020, aunque acumula más de 15 años de experiencia en la música.