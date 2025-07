Saprissa volvió a abrir sus puertas a los medios de comunicación luego de la eliminación en el Torneo de Clausura 2025. El ambiente en el club estaba cargado de tensión, con muchas preguntas y aún pocas respuestas por parte de la dirigencia morada.

Uno de los pocos que se mostró franco fue Erick Lonnis, miembro del Consejo Deportivo, quien habló abiertamente sobre posibles salidas y llegadas de jugadores.

“Ya con estas contrataciones (Newton Williams y Gustavo Herrera) el equipo está completo, tenemos un equipo balanceado”, comentó Lonnis en primera instancia.

El excapitán morado también reveló que Paulo César Wanchope tiene la intención de reducir la planilla, debido a la exigente agenda que enfrentará Saprissa. Junto con otros equipos nacionales que disputarán la Copa Centroamericana entre julio y agosto, los morados jugarán hasta 14 partidos, sumando además el campeonato local.

En los próximos días, podrían concretarse más salidas. Un caso destacado es el de Kevin Chamorro, quien, en principio, continuará su carrera en Europa.

“En esta ocasión, tanto Roger Mora, Wanchope, Porras y yo, queríamos que el se quedara, fue lo que hice en el primer entrenamiento, le hice la solicitud, pero su intención es regresar a Europa, lo entiendo, entonces parece que esa opción es la más fuerte”, comentó Lonnis.

Sobre jugadores que han sido objeto de críticas, como Ryan Bolaños y Jeffry Valverde, Lonnis también ofreció su perspectiva.

“Hay jugadores que tienen condiciones, pero por diferentes razones les ha costado más explotar y dar su rendimiento. Creo que Ryan es uno de ellos, no puedo hablar mucho porque no he llegado al tema con él”, indicó el ex guardameta.