El gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonis, confirmó que actualmente están teniendo una situación complicada para separar jugadores que tienen un bajo rendimiento en el plantel morado y que son señalados ampliamente por la opinión general.

En el programa, Estadio TD+, Lonis señaló que el tema contractual y financiero del club está siendo un freno para sacar jugadores.

“Nosotros tenemos que tratar de invertir en jugadores que por alguna razón no están rindiendo bien. La otra es: Si tienes varias oportunidades de demostrar y tienes años y no demuestras, desgraciadamente, hay una situación contractual que hay que respetar. Uno ha buscado las formas de tratar de hacer esos cambios pero no es tan facil, porque golpea las financias de la institución. Entonces, estamos en cierta forma, con cierta “camisa de fuerza” para hacer esos cambios”, indicó Lonis.

A pesar de esto, Saprissa logró hacer algunas rescisiones de contratos y en otras ocasiones, envió a jugadores en condición de préstamo a otros clubes.

Además el gerente deportivo, señaló que ante Puntarenas F.C, Saprissa dio facilidades que “no deben dar” y que pondrán a otros jugadores que den el nivel que otros no lo tienen en este momento.