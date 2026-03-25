Lonis frenó venta de Abraham Madriz al extranjero ¿Que pasó?

Erick Lonis conversó esta tarde en Tiempo Extra Radio sobre la actualidad del Deportivo Saprissa.

El gerente deportivo morado confirmó que frenó la venta de Abraham Madriz a varios equipos canadienses.

“Desde agosto del año 2025, nosotros teníamos una oferta por Abraham Madrid para que él fuera a préstamo a jugar a Canadá, nos insistieron, nos insistieron dos equipos de Canadá y fue una lucha con Abraham porque él se quería ir, y tanto Porras como yo le dijimos: mira Abraham, tenga calma, está en Saprissa, no es fácil llegar”.

El jerarca morado confirmó que tuvieron tres reuniones con los equipos, pero que él se sentó a hablar con Madriz para que se quedara en el equipo morado.

“Tuvimos tres reuniones, nos presionó el gerente, los representantes de dos equipos, nos mandaron la oferta y hasta que en diciembre me senté con Abraham y le dije: mira Abraham, hay momentos en la vida que tomar estas decisiones son muy difíciles, porque yo entiendo que usted quiere ir a Canadá, que usted tiene todo para triunfar ahí, que aquí está siendo banca, pero yo tengo que tomar la mejor decisión para el equipo”.

“Aunque a usted no le guste, he tomado la decisión de que usted se va a quedar en el equipo, usted se va a quedar aquí, si no juega ahora, jugará dentro de seis meses, vamos a tratar de que tenga un poco más de continuidad, viene el torneo de copas, esperamos clasificar a la Copa Centroamericana y usted va a tener más oportunidad, lo aceptó de forma respetuosa, no estaba muy contento”.

Luego que Madriz aceptara quedarse en el cuadro tibaseño, luego de dos meses ya era titular en el primer equipo y cuatro meses después fue convocado a la Selección Nacional.

“Dos meses después estaba en la titularidad del Saprissa y cuatro meses después está en la selección, entonces yo creo que confiamos en él, gracias a Dios salió bien, porque no me imagino lo que hubiera pasado si no salió bien, pero yo creo que cuando usted escoge bien, escoge el perfil, la personalidad y el trabajo, yo creo que las cosas tienen muchísimas más posibilidades de que salgan bien”.

El guardameta morado, tras quedarse en el Saprissa, ahora es uno de los guardametas con mayor proyección en el fútbol nacional, ya que es titular en el conjunto morado y fue tomado en cuenta por Fernando “Bocha” Batista como uno de los arqueros para la Tricolor.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra