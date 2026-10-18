Logran rescate de 13 personas aisladas en Alajuela

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó que se logró realizar el rescate de las 13 personas que se encontraban aisladas en el sector de Santa Isabel, en Río Cuarto de Alajuela.

Entre las personas que estaban aisladas se encontraban adultos y varios menores de edad; según informó la Cruz Roja, que a su llegada observó a dos hombres arriba de un árbol, además de dos mujeres en una isla, todos intentando resguardarse de la crecida.

Las trece personas fueron puestas a salvo en una zona segura; además, durante la valoración realizada por los cruzrojistas, ninguna ameritaba el traslado al centro médico.

El hecho se presentó la tarde de este domingo, cuando la Cruz Roja recibió la alerta de varias personas aisladas por la crecida del río Tres Amigos.