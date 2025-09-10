Paulina Carmona Ureña

Colaboradora

Costa Rica cerró con éxito su participación en el II Torneo Juvenil Multicategorías de Bádminton 2025, en el Gimnasio BN Arena. La delegación nacional se llevó 26 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 18 de bronce.

Los jóvenes atletas compitieron en cinco modalidades: individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto, distribuidos en las categorías U13, U15, U17 y U19. Se enfrentaron a jóvenes talentos de otros países de América, Europa y Asia. Entre los participantes se encontraban naciones como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y Australia.

El bádminton internacional continua hoy en Costa Rica con el Torneo Future Series, y el Torneo Iberoamericano, del 12 al 14 de setiembre.