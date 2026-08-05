Locura en Turquía por el fichaje de Mohamed Salah

Ex figura del Liverpool tiene nuevo equipo

Comex

La estrella de la selección de Egipto y leyenda del Liverpool FC, Mohamed Salah, llegó a Turquía para incorporarse a su nuevo club y generó gran revuelo entre los aficionados.

Los aficionados del Trabzonspor, nueva casa de “Mo”, se lanzaron a las calles a recibirlo e inclusive acudieron masivamente al estadio del club para recibir al astro egipcio.

Foto: Trabzonspor

Salah, quien ganó múltiples títulos con el Liverpool, decidió comenzar una nueva etapa en el fútbol turco con un club que suele ponerse como objetivo competirle a los dos gigantes de Turquía: Galatasaray y Fenerbahce.

Mohamed habría aceptado un contrato multimillonario para recalar en el fútbol turco, después de 257 goles anotados con el cuadro inglés.