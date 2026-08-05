Locura en Turquía por el fichaje de Mohamed Salah

La estrella de la selección de Egipto y leyenda del Liverpool FC, Mohamed Salah, llegó a Turquía para incorporarse a su nuevo club y generó gran revuelo entre los aficionados.
Los aficionados del Trabzonspor, nueva casa de “Mo”, se lanzaron a las calles a recibirlo e inclusive acudieron masivamente al estadio del club para recibir al astro egipcio.
Salah, quien ganó múltiples títulos con el Liverpool, decidió comenzar una nueva etapa en el fútbol turco con un club que suele ponerse como objetivo competirle a los dos gigantes de Turquía: Galatasaray y Fenerbahce.
Mohamed habría aceptado un contrato multimillonario para recalar en el fútbol turco, después de 257 goles anotados con el cuadro inglés.