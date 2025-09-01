La Cruz Roja Costarricense informó que el hombre de 74 años reportado como desaparecido desde el domingo en Cuajiniquil de La Cruz, Guanacaste, fue localizado con vida en una zona montañosa, a unos 1.5 kilómetros del sitio donde se había extraviado.

De acuerdo con la institución, el adulto mayor presentaba un cuadro de hipoglucemia al momento del hallazgo, por lo que fue estabilizado y trasladado en condición crítica a la clínica de La Cruz.

El hombre, que padece una condición médica y requiere tratamiento constante, había salido de su casa la tarde del domingo y no regresó, lo que activó un operativo de búsqueda con equipos de rescate y vecinos de la comunidad que se extendió este lunes.