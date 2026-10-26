Localizan con vida a 3 personas desaparecidas en Pico Blanco

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense localizó a tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el sector de Pico Blanco, en Escazú, San José, luego de más de diez horas de labores de búsqueda.

Según informó la institución, las tres personas fueron ubicadas cerca de la medianoche y se encontraban en buenas condiciones de salud.

Tras ser valoradas por los socorristas, ninguna necesitó traslado a un centro médico, por lo que las tres se retiraron hacia sus hogares por sus propios medios.

Video: cortesía Cruz Roja.

Una vez confirmada su localización, la Cruz Roja levantó el puesto de mando y retiró los recursos que mantenía desplegados en la zona.

Con esto, las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda.