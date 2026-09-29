Localizan a hombre decapitado dentro de piñera

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un macabro hallazgo movilizó a las autoridades judiciales la mañana de este martes en el cantón de San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo de un hombre decapitado fue localizado dentro de un piñal situado en el sector de Calle Calvito, en la localidad de La Trinchera de Pital.

Foto: Corresponsal de la zona.

El hecho se registró a eso de las 7:45 a. m., cuando el dueño del terreno realizaba un recorrido por la propiedad acompañado de su perro. En determinado momento, la mascota comenzó a ladrar insistentemente y se dirigió hacia un punto específico de la plantación.

Foto: Corresponsal de la zona.

Al seguir al animal para verificar la situación, el propietario encontró los restos de la víctima entre las matas de piña y dio aviso inmediato a los cuerpos de socorro y policiales a través de la línea de emergencias.

Foto: Corresponsal de la zona.

Trascendió de manera no oficial en la zona que la víctima tendría entre 30 y 35 años de edad y presuntamente se dedicaba a labores de prestamista. Sin embargo, las autoridades judiciales recalcan que se trata de datos iniciales y la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente.

Foto: Corresponsal de la zona.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al lugar para acordonar el perímetro, recolectar indicios biomecánicos y realizar el levantamiento del cuerpo. La policía judicial mantiene el caso bajo investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Con información de corresponsal de la zona.