“Sabemos que muchos se disgustaron con la cancelación”, reconoció Bryce Poveda, productor general de Plus Entertainment, tras las constantes reprogramaciones del concierto de Vybz Kartel en Costa Rica.

“El artista tiene la disponibilidad, disposición y deseo de venir al país, y nosotros lo vamos a hacer realidad”, recalcó Poveda, quien adelantó que las personas que compraron entradas para las fechas anteriores recibirán beneficios especiales en esta ocasión.

El jamaiquino debía presentarse por primera vez en Costa Rica el pasado 3 de mayo, pero problemas migratorios impidieron el espectáculo. Más tarde, la productora anunció una segunda fecha para el 9 de agosto, la cual tampoco pudo concretarse. Ahora, se proyecta un nuevo encuentro con el “rey del dancehall” en octubre, mes en el que esperan que finalmente se cumpla su debut en el país.

“La productora tiene un compromiso con el público y sabemos el sacrificio que hacen muchos por ver a su artista favorito. Dependemos de un permiso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para continuar, y somos respetuosos con el proceso, ya que trabajamos en conjunto”, explicó el productor.