“Lo teníamos ganado”: Mariano Torres tras eliminación morada

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La eliminación de Saprissa a manos del Cartaginés provocó un duro golpe en el equipo morado, Mariano Torres no ocultó su dolor tras ver cómo se les escapó la ventaja en los últimos minutos del encuentro, sufriendo el empate y la posterior caída 3-2 en cuestión de solo 15 minutos.

Al intentar explicar el cierre del partido, Torres reconoció sentir una gran “bronca” por dejar ir un resultado que tenían prácticamente asegurado.

Foto: Sergio Espinoza

“Detalles que si no los corregimos vamos a seguir en lo mismo sin poder ganar este tipo de torneo o por lo menos llegar hasta el final”, dijo.

Ante este escenario, el capitán saprissista hizo un llamado a hacer conciencia, ser autocríticos, analizar y mejorar.

Asimismo, recordó que la última vez que la institución ganó un certamen internacional fue en el 2019, un registro que catalogó como poco para las exigencias del club.