¿Lo sintió? Temblor sacude varias zonas de Costa Rica

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un temblor de magnitud 4,3 se registró la mañana de este viernes 25 de setiembre y fue percibido en diferentes sectores del país, principalmente en el Valle Central y zonas del Pacífico.

De acuerdo con el reporte inicial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), el movimiento ocurrió a las 9:57 a. m. y tuvo una profundidad de 17 kilómetros.

El epicentro fue ubicado en Osa de Puntarenas, aproximadamente 8.9 kilómetros al suroeste de Bahía Ballena en Osa.

El movimiento fue percibido de manera leve en algunas localidades, entre ellas sectores de Heredia y San José.

Las autoridades mantienen el monitoreo del evento y los datos podrían ser ajustados conforme avance el procesamiento de la información sísmica.

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