Una serie de temblores de magnitud superior a 4.5, con epicentro en Puntarenas, sacudieron al país la noche de este domingo.

Así se detalla en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), quien detalló que se trató de un temblor de magnitud 4.9. y el epicentro fue 32.5 km al Suroeste de Cambutal de Osa de Puntarenas.

De la misma forma, 10 minutos antes, a las 9:32, un temblor de 4.3 fue percibido en la misma zona.

Usuarios en redes aseguran percibirlo o darse cuenta mediante la aplicación del Ovsicori.