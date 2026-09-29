¿Lo sintió? Reportan temblor en la costa del Pacífico

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Un temblor de magnitud 4.2 se registró este martes 29 de septiembre a las 7:52 a.m. (hora local), con epicentro ubicado a 6.0 km al suroeste de Isla Damas, en el cantón de Parrita, Puntarenas.
Según el reporte automático del movimiento telúrico, el sismo ocurrió a una profundidad de 11.68 km, localizándose en las coordenadas 9.4016 de latitud y -84.2181 de longitud.
Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Se mantiene el monitoreo habitual en la zona del Pacífico Central.