¿Lo sintió? Reportan temblor en la costa del Pacífico

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un temblor de magnitud 4.2 se registró este martes 29 de septiembre a las 7:52 a.m. (hora local), con epicentro ubicado a 6.0 km al suroeste de Isla Damas, en el cantón de Parrita, Puntarenas.

Según el reporte automático del movimiento telúrico, el sismo ocurrió a una profundidad de 11.68 km, localizándose en las coordenadas 9.4016 de latitud y -84.2181 de longitud.

Fecha y hora: 29 de septiembre de 2026, 07:52:24 a.m.

29 de septiembre de 2026, 07:52:24 a.m. Magnitud: 4.2 Ml

4.2 Ml Profundidad: 11.68 km

11.68 km Epicentro: 6.0 km al Suroeste de Isla Damas, Parrita, Puntarenas

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Se mantiene el monitoreo habitual en la zona del Pacífico Central.