¿Lo sintió? Fuerte sismo sacude el país

Un sismo de magnitud 4,7 se registró la tarde de este 7 de julio, según el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El movimiento ocurrió a las 12:11 p. m. y tuvo su epicentro 27.5 km al Sureste de Cabuya de Puntarenas.

De acuerdo con el informe preliminar, el temblor se originó a una profundidad de 18 kilómetros.

Hasta el momento no se reportan daños ni personas afectadas a causa del movimiento sísmico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.