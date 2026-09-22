Lo siguen hasta su casa y le disparan: víctima salió a pedir ayuda

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un hombre de apellido Solano, de 26 años, resultó herido luego de ser atacado a balazos dentro de su propia vivienda en Milano, Germania de Siquirres, Limón.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., cuando, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Solano se encontraba en el portón de su casa.

En ese momento, aparentemente, un sujeto llegó al sitio a bordo de una motocicleta y sacó un arma de fuego.

Al percatarse de la situación, Solano habría intentado escapar hacia el interior de la vivienda. Sin embargo, el sospechoso se bajó de la motocicleta y presuntamente lo siguió hasta dentro de la casa, donde le disparó.

El hombre recibió impactos de proyectil de arma de fuego en la mano izquierda y el tórax.

Tras el ataque, el sospechoso aparentemente salió de la vivienda y huyó del lugar. Solano, por su parte, salió hasta la vía pública para pedir ayuda.

Posteriormente, fue trasladado al CAIS de Siquirres para recibir atención médica. Agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y recolectaron indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque e identificar y localizar al responsable.