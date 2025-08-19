La Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración ciudadana para identificar a un hombre que figura como sospechoso de un robo agravado ocurrido el 10 de julio del 2025 a las 4:45 a.m. en Hatillo, San José.

Según la investigación y el video de una cámara de seguridad, el sujeto subió a un autobús y de manera agresiva se robó la espuma con el dinero, para luego huir corriendo del lugar.

El sospechoso es descrito como un masculino de contextura media, tez trigueña, de entre 40 y 45 años aproximadamente, que vestía camisa manga larga de color claro, pantalón oscuro, tenis y gorra.

Cualquier información puede ser remitida al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.