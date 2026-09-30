¿Lo reconoce? Sujeto roba bicimoto en La Sabana

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar al hombre que se observa en el video, ya que estaría vinculado con un hurto de una bicimoto.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el pasado 13 de mayo de 2026, a eso de las 14:40 p.m, en las afueras de un condominio ubicado en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana, en Mata Redonda, San José.

El sujeto se habría acercado a la bicimoto, la habría manipulado y aparentemente la habría sustraído del lugar.

Video: OIJ

Características del sospechoso

Hombre de tez trigueña, quien al momento de los hechos vestía completamente de negro y portaba una bolsa plástica de color azul con blanco.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda ayudar a identificar a esta persona puede ser comunicada de manera confidencial al 800-800-0645.