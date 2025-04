Otro escándalo golpea a la Liga de Ascenso. Robert Arias denunció que recibió una propuesta para asumir la dirección técnica de un equipo de la segunda división, con la condición de dejarse perder en algunos partidos. Así lo reveló en entrevista con Diario Extra desde Pérez Zeledón, donde actualmente se desempeña como gerente deportivo de los Guerreros del Sur.

“No voy a decir nombres. Sí me llamaron, pero dije que no. No era para amañar directamente, sino para dirigir un equipo condicionado. Condicionado a ciertos resultados. Dije que no”, explicó el exfutbolista.

El entrenador confirmó que ese “condicionado” implicaba no ganar ciertos encuentros. “Así es. Por ejemplo: ‘Te vamos a pagar tanto por mes, solo que hay algunos partidos donde tenemos que sentarnos a hablar antes de jugar’. Voy a dejarlo ahí, pero ustedes me entienden”, añadió con firmeza.

Arias evitó precisar cuándo ocurrió esta propuesta, pero aseguró que la rechazó de inmediato. “Simplemente me reí. Les dije que estaban buscando a la persona equivocada. Conmigo no. Vale más mi dignidad y mi palabra que unos cincos. Eso me lo enseñaron mi papá y mi mamá, porque al final el nombre de uno puede quedar manchado para siempre”, sentenció.

Esta denuncia se suma a una serie de irregularidades que rodean a la Liga de Ascenso, un torneo que ha visto desaparecer equipos por amaños y que arrastra resultados que levantan sospechas.

“A mí, la verdad, me preocupa mucho lo que está pasando. No puedo asegurar que existan amaños o apuestas, pero sí inquietan los marcadores tan abultados. En casi nueve años como entrenador, durante los últimos siete no se veían resultados tan desproporcionados. Jornada a jornada meten siete o diez goles. Son marcadores extraños. Si ya hay acusaciones y equipos descendidos por amaños, es para preocuparse seriamente”, expresó Arias, quien dirigió en el pasado a clubes como Garabito e Inter San Carlos.

El timonel dejó claro que nunca vivió situaciones irregulares en los equipos que lideró. “Respondiendo a la pregunta que me hacen: si yo hubiese estado al frente de un equipo y me llegan con algo así, renuncio.

Amplia carrera

Robert Arias jugó más de 15 años en la primera división con Herediano y Pérez Zeledón. Fue dos veces mundialista a nivel menor (Egipto 1997 y Nigeria 1999). Con la Selección Mayor disputó la Copa América 2001.