Lo que su digestión dice de su salud

¿Siente que todo le cae mal? ¿Se le inflama el abdomen con facilidad o pasa días sin ir al baño? Muchas personas han normalizado estos síntomas como “parte de la vida”, pero la realidad es otra, el cómo funciona su digestión habla mucho de su estado de salud. El sistema digestivo no solo procesa alimentos. También influye en la energía, el sistema inmune y hasta el estado de ánimo. Por eso, señales como la hinchazón frecuente, el dolor o la incomodidad no deberían ignorarse.

No normalice la hinchazón abdominal

Sentirse lleno después de comer es normal. Pero si la distensión abdominal aparece todos los días, con pequeñas cantidades de comida o viene acompañada de gases y malestar, es una señal de alerta. Puede estar relacionada con hábitos alimentarios, intolerancias, estrés o desequilibrios en la microbiota intestinal.

¿Cuándo hablamos de estreñimiento?

Desde el punto de vista clínico, se considera estreñimiento cuando hay menos de tres evacuaciones por semana, dificultad para evacuar, heces duras o sensación de evacuación incompleta. No es solo “ir poco al baño”, también es cómo se siente ese proceso. Si cada vez implica esfuerzo o incomodidad, su cuerpo está pidiendo atención.

“Todo me cae mal” no es normal

Cuando la mayoría de alimentos generan malestar, inflamación o pesadez, es importante detenerse. Muchas veces no es el alimento en sí, sino cómo está funcionando su digestión. Comer rápido, el estrés, la falta de fibra o problemas digestivos de fondo pueden estar influyendo. No se trata de vivir con restricciones eternas ni de resignarse a sentirse mal. Se puede vivir mejor. Ajustes simples en la alimentación, hidratación, manejo del estrés y, sobre todo, una evaluación profesional, pueden marcar una gran diferencia.

Escuchar su cuerpo es el primer paso. Si su digestión le está dando señales constantes, no las ignore. Consultar con un profesional de la salud puede ayudarle a entender qué está pasando y encontrar soluciones reales para sentirse bien todos los días.