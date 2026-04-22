“Lo que queremos es educar a las personas”

“Lo que queremos es educar en temas medicinales, legales, empresariales, inclusive el hecho de que hay muchas oportunidades para las personas”; este es el objetivo con el que el organizador de la Marcha por la Marihuana, Juan Zuñiga, define el movimiento convocado para el 9 de mayo en el país.

El espacio, que ya ha sido realizado en años anteriores, busca ser un evento educativo y profesional sobre el uso de cannabis en el país. “Son cosas que queremos normalizar un poco, sabemos que es un tema delicado y no es algo que se pueda tomar a la ligera, sino que sí ocupa mucha información y acompañamiento, ya sea por doctores, abogados, agrónomos, pero hay muchos temas en los que el país podría alcanzar con esto”, agregó Zúñiga.

El tema del cannabis ha tenido avances de regulación a nivel nacional, donde actualmente se permite la comercialización de productos con cáñamo, así como el uso del cannabis para temas medicinales.

“Hay una contradicción bastante grande sobre lo que pasa a nivel cultural, a nivel legal y como industria o comercio, porque, por ejemplo, hace poco Costa Rica ya exportó su primera producción de cannabis a Europa, lo cual es emocionante”, relató Adriana Salazar, organizadora de la marcha.

El evento contará con conciertos y stands informativos, así como una movilización de personas con el objetivo de hacer un llamado político a mejorar temas como la descriminalización del consumo de marihuana y la regulación de esta.

Si bien el actual presidente Rodrigo Chaves habría mencionado su objetivo de legalizar el consumo recreativo, la sucesora Laura Fernández aseguró que no sería una prioridad en su gobierno.

Municipalidad echa para atrás

Pese a que inicialmente el Concejo Municipal de San José habría otorgado permisos para la realización del evento en el Parque Francia, este martes los regidores decidir revocar los permisos alegando que las instalaciones no contaban con las condiciones para una concentración de personas.