La jornada del domingo 6 de abril dejó en evidencia un fenómeno que no se puede ignorar: la pérdida de conexión entre los partidos políticos tradicionales y la ciudadanía.

El Partido Liberación Nacional (PLN), una de las agrupaciones históricas de Costa Rica, celebró su convención abierta para elegir a su próximo candidato presidencial.

Sin embargo, más allá de los nombres y los discursos, el dato que resonó con fuerza fue la baja participación.

Según cifras preliminares, se emitieron 90.880 votos válidos, una cifra que palidece ante los 416.243 votos válidos registrados en el mismo proceso en el año 2021.

Esta diferencia abismal, un votante actual por cada cinco de la convención pasada, no puede ser explicada únicamente por la coyuntura del momento.

Es un reflejo claro de un cambio más profundo: el distanciamiento emocional, ideológico y generacional entre la ciudadanía y los partidos tradicionales.

Lo que ocurrió este domingo no es una simple señal de apatía electoral.

Es, más bien, el síntoma de una transformación política y social que los actores tradicionales aún no logran comprender, ni mucho menos atender.

Ya no estamos en los tiempos del Paseo Colón teñido de blanco y verde, ni en las décadas donde el peso del apellido, la tradición familiar o la capacidad de corear un jingle decidía el voto.

Hoy, la gente ya no vota por nostalgia, ni por lealtad heredada. Tampoco lo hace por el mejor anuncio en televisión, ni por el candidato con la camisa más planchada. Tampoco vota por el mejor jingle. La ciudadanía cambió.

Las formas de involucrarse políticamente se han transformado.

El voto de línea, aquel que pasaba de generación en generación como un legado familiar, perdió su vigencia.

El votante actual, especialmente el joven, exige propuestas claras, rostros frescos, ideas renovadas y una narrativa política que lo represente en su realidad cotidiana.

No basta con repetir eslóganes ni reciclar figuras. Quien aspire a liderar Costa Rica debe saber conectar con la gente, hablarle con franqueza, y demostrar que entiende los problemas reales: el alto costo de la vida, la inseguridad creciente, la crisis del empleo, la frustración con el aparato estatal.

Este fenómeno no es exclusivo del PLN. La baja participación en sus filas debe ser leída como una advertencia general para todo el sistema de partidos. El modelo tradicional de hacer política está perdiendo vigencia.

Las estructuras partidarias, que durante décadas fueron bastiones ideológicos y sociales, hoy parecen desgastadas, y en muchos casos, desconectadas de las preocupaciones ciudadanas.

No se trata de un rechazo a la democracia en sí misma. Al contrario, es un reclamo por una democracia distinta, más horizontal, más transparente, más cercana.

Es una señal de que las nuevas generaciones no están dispuestas a delegar su poder en quienes no las escuchan o no las entienden. No es populismo lo que buscan. Es representación. Es empatía. Es liderazgo real.

La participación del domingo dejó muchas preguntas para el PLN, pero también para los demás partidos políticos que aún creen que las campañas se ganan con jingles pegajosos o espectáculos publicitarios.

El país necesita una clase política capaz de leer el presente y proyectar el futuro, no que viva anclada en el pasado.

Hacer política hoy implica más que caminar barrios o colgar pancartas. Implica comprender los nuevos lenguajes, las nuevas plataformas, las nuevas inquietudes. Es un cambio generacional, pero también estructural. No se puede seguir apelando a un electorado que ya no existe.

La ciudadanía costarricense exige una política que la represente con dignidad, con claridad y con visión.

Si los partidos tradicionales no reaccionan, si no reformulan su comunicación, sus liderazgos y sus ideas, corren el riesgo de seguir cayendo en la irrelevancia.

Lo que sucedió este domingo fue más que una elección con baja participación. Fue un espejo. Uno que muestra, con crudeza, que los métodos de antes ya no funcionan y que la democracia, para mantenerse viva, debe renovarse con urgencia.