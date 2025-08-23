El reconocido cantante argentino Paulo Londra se presentará en Parque Viva hoy en un show que promete ser uno de los más memorables del año.

Con presentaciones completamente llenas en ciudades como Barcelona, Madrid, Ciudad de México, el artista se consolida como uno de los grandes referentes del género urbano en español.

El público costarricense podrá disfrutar de un repertorio como “Adán y Eva”, “Tal Vez” y “Chica Paranormal”, además de las canciones de su más reciente EP, “Versus”, una propuesta con la que el cantante regresa a sus raíces en el trap y abre su corazón en letras honestas y profundas.

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 3:00 p. m., por lo que se recomienda llegar temprano para evitar filas y pasar sin complicaciones por los controles de seguridad. Por seguridad, estará prohibido el ingreso con vapes o cigarrillos electrónicos, alimentos, bebidas, botellas de vidrio o plástico, aerosoles, perfumes, encendedores, sillas, bancos, termos, vasos, monedas, baterías externas, sombrillas, bultos voluminosos, palos de selfie, armas de cualquier tipo o cualquier objeto que represente riesgo.

Lo ideal es asistir únicamente con lo indispensable y portar la cédula o documento de identidad en buen estado.