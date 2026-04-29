Lo que cuesta encontrar en internet sobre las enfermedades venéreas



Dr. Mauro Fernández • Sexólogo

Se calcula que cerca del 80% de la población sexualmente activa ha tenido o tendrá una enfermedad de transmisión sexual y como tal, internet se convierte en el sitio predilecto para buscar información, sin embargo, con frecuencia la búsqueda no es satisfactoria. Veamos algunos datos que cuesta encontrar en la red:

1. Algunas de estas infecciones pasan largos periodos sin provocar síntomas o molestias de tal forma que el paciente no sabe que ha sido infectado.

2. Aunque no de síntomas, la infección sigue en el cuerpo, avanza y provoca severos daños.

3. Además, como no da síntomas, el paciente no consulta y así puede infectar a la mayoría de las personas con la que mantenga vida sexual sin protección.

4. Recordemos que basta con una sola relación sexual sin protección para que se produzca el contagio.

5. El panorama se vuelve aún más complejo, porque infecciones como el herpes, el papiloma y la sífilis se pueden adquirir aun cuando se utilice el condón.

6. Es común que el paciente infectado tenga dos, tres o más infecciones al momento del diagnóstico. Así por ejemplo cuando se detecta una gonorrea cerca de la mitad de los pacientes tienen clamidia.

7. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual no dejan inmunidad, por eso una persona puede ser infectado muchas veces a lo largo de la vida.

8. Solo contamos con dos vacunas que previenen en gran medida el contagio. La vacuna de la hepatitis B y la del virus del papiloma.

9. Estas vacunas protegen de manera considerable, pero no son totalmente efectivas. Por lo tanto, las medidas preventivas siguen siendo fundamentales.

10. Algunas se transmiten al niño dentro del vientre, a lo largo de los nueve meses o al momento del parto y también en la lactancia, afectando al binomio madre-hijo.

11. Las causadas por virus no tienen cura, es decir, podemos tratarlas, podemos evitar que nos dañen, pero no podemos eliminarlas del organismo, por el contrario, las que son causadas por bacterias las podemos erradicar con el uso de antibióticos.

12. Nada sustituye la sensatez, debemos ser cautos con nuestra vida sexual y tener chequeos periódicos para detectar estas enfermedades.